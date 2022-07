Superlega | nuovo confronto con l’UEFA alla Corte di Giustizia | cosa è accaduto

(Di martedì 12 luglio 2022), iericon i legali deldi: ecco quali sono le ultime novità Stando a quanto riportato da Repubblica, ieri è andato in scena il primoditra i legali dellae quelli del. Gli avvocati della nuova competizione per difendersi hanno citato il Sei Nazioni e il Tour de France che, pur essendo competizioni private, non violano lo spirito di competizione sportiva. La risposta non si è fatta e attendere, conche ha ribattuto come sia il solo custode del calcio e della struttura piramidale dello sport fino alle competizioni di maggior livello. Tuttosport aggiunge inoltre ...

