Quello del 2022 non è stato il 17° giugno più caldo dal 1990 a oggi, ma il terzo (Di martedì 12 luglio 2022) Il 12 luglio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un post che recita: «A proposito del lavaggio del cervello ininterrotto che si fa alla popolazione di origine ovina, sabato 9 luglio nel TG5 delle 13:00 è stato detto che giugno 2022 è il “secondo mese di giugno più caldo di sempre!”. Contavo di allegare al post il diagramma delle temperature nei mesi di giugno dall’anno 1772 a quest’anno, ma mi sono reso conto subito che avrei perso inutilmente troppo tempo. Infatti è stato sufficiente tornare indietro all’anno 1990 per trovare 16 mesi di giugno più caldi dell’ultimo». Secondo l’autore del post, a livello globale il mese di ... Leggi su facta.news (Di martedì 12 luglio 2022) Il 12 lugliola redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un post che recita: «A proposito del lavaggio del cervello ininterrotto che si fa alla popolazione di origine ovina, sabato 9 luglio nel TG5 delle 13:00 èdetto cheè il “secondo mese dipiùdi sempre!”. Contavo di allegare al post il diagramma delle temperature nei mesi didall’anno 1772 a quest’anno, ma mi sono reso conto subito che avrei perso inutilmente troppo tempo. Infatti èsufficiente tornare indietro all’annoper trovare 16 mesi dipiù caldi dell’ultimo». Secondo l’autore del post, a livello globale il mese di ...

