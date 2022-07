Quei Rolex “rivoluzionari | I modelli preferiti da Fidel Castro e Che Guevara (Di martedì 12 luglio 2022) Whatsapp offre possibilità di comunicazione clamorose. Purtroppo spesso consente ad amici o “più che amici” di mettere il naso negli affari nostri. Dopo anni di richieste, whatsapp sta per presentare la novità che cambia tutto. Quella cubana è stata anche una rivoluzione bulimica: eccessiva in tutto, nella vita, negli amori, nelle ambizioni e nei simboli. Persino in Quei simboli che avrebbero dovuto appartenere ad un altro mondo, vecchio, marcio e da rovesciare. GMT Master Ref. 1675: uno dei Rolex di Che Guevara Web SourceE forse qui entra in gioco la forza di un’altra mitologia, non necessariamente avversa a quella del “potere al popolo” ma certamente diversa. Quella di Rolex, una marca di orologi che ha saputo andare oltre l’orologio, persino oltre l’ostentazione economica, per diventare simbolo di perfezione, ... Leggi su newstv (Di martedì 12 luglio 2022) Whatsapp offre possibilità di comunicazione clamorose. Purtroppo spesso consente ad amici o “più che amici” di mettere il naso negli affari nostri. Dopo anni di richieste, whatsapp sta per presentare la novità che cambia tutto. Quella cubana è stata anche una rivoluzione bulimica: eccessiva in tutto, nella vita, negli amori, nelle ambizioni e nei simboli. Persino insimboli che avrebbero dovuto appartenere ad un altro mondo, vecchio, marcio e da rovesciare. GMT Master Ref. 1675: uno deidi CheWeb SourceE forse qui entra in gioco la forza di un’altra mitologia, non necessariamente avversa a quella del “potere al popolo” ma certamente diversa. Quella di, una marca di orologi che ha saputo andare oltre l’orologio, persino oltre l’ostentazione economica, per diventare simbolo di perfezione, ...

Pubblicità

Comunista_Rolex : @Stefano3145 @lorenzo60832359 @carenuolcher @ckiikc @chriswarwinner @BarbascuraX I miei erano poveri con la terza m… - _nataieri : RT @_Barbara_04: (Mi mancan tutti quei tuoi particolari... - Il tuo amore per i Rolex, e io che non ci capisco niente e 'studio' su Google.… - Io_Circe : RT @_Barbara_04: (Mi mancan tutti quei tuoi particolari... - Il tuo amore per i Rolex, e io che non ci capisco niente e 'studio' su Google.… - eclipsedlunatic : @RicSpada Sei diver la mia tesi è: è inutile fare un diver per immersioni perché tanto se uno fa immersione davvero… - io_cassandra : RT @_Barbara_04: (Mi mancan tutti quei tuoi particolari... - Il tuo amore per i Rolex, e io che non ci capisco niente e 'studio' su Google.… -