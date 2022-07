No! Non è vero che i media italiani tengono nascoste le proteste degli agricoltori olandesi (Di martedì 12 luglio 2022) Circolano alcuni video che riprendono delle proteste degli agricoltori nei Paesi Bassi. Nei filmati si vedono decine e decine di trattori che, muovendosi in blocco, occupano tratti di autostrada e strade regolari, rallentando il traffico. In altri filmati si vedono proteste più statiche, con i trattori raccolti in un campo. In alcuni commenti viene tracciato un parallelo tra i lavoratori olandesi, che protestano per i loro diritti, e quelli italiani, che non farebbero altrettanto dato che nel nostro Paese il fenomeno non verrebbe ripreso dai media per non suscitare clamore. Per chi ha fretta: Sì, i video sono veri e girati nei Paesi Bassi. La ragione della protesta è specifica e non collegabile con l’Italia. Diversi canali d’informazione sia ... Leggi su open.online (Di martedì 12 luglio 2022) Circolano alcuni video che riprendono dellenei Paesi Bassi. Nei filmati si vedono decine e decine di trattori che, muovendosi in blocco, occupano tratti di autostrada e strade regolari, rallentando il traffico. In altri filmati si vedonopiù statiche, con i trattori raccolti in un campo. In alcuni commenti viene tracciato un parallelo tra i lavoratori, che protestano per i loro diritti, e quelli, che non farebbero altrettanto dato che nel nostro Paese il fenomeno non verrebbe ripreso daiper non suscitare clamore. Per chi ha fretta: Sì, i video sono veri e girati nei Paesi Bassi. La ragione della protesta è specifica e non collegabile con l’Italia. Diversi canali d’informazione sia ...

