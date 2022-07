MEDION Akoya S17405 e E16401 | tutta la potenza che serve in un PC laptop

Leggi su tuttotek

(Di martedì 12 luglio 2022) In nuovi, grazie ai recenti processori Intel e alle grafice integrata Iris Xe, possono sopportare carichi di lavoro anche abbastanza impegnativi. Andiamo a vederli più da vicino Nel nostro precedente articolo abbiamo abbiamo visto alcuni PCdi fascia bassa che possono essere adatti per studenti delle elementari, medie e anche superiori in certi casi. Questa volta presenteremo invece delle macchine adatte a chi cerca qualcosina in più. L’utilizzatore più evoluto di un PCdi solito cerca un PC abbastanza potente che possa dare quello sprint in più quando richiesto, ma al contempo che sia leggero e maneggevole. Iche vi presenteremo tra poco si rivolgono a quelle persone che devono far girare dei ...