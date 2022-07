Marmolada | nominati i periti dalla Procura | un esperto in ghiacciai e un ingegnere idraulico

Pubblicità

Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente

... siccità e tragedie come quella avvenuta sul ghiacciaio della- hanno gravi conseguenze ... ossia del gruppo di esperti indipendentidalla stessa Commissione per il supporto ...Intanto i consulenti tecnici sono statiper fornire prove tecniche sulla stagnazione dell'..., le analisi dei Ris di Parma 'Siamo in attività in due siti per eseguire dei prelievi ... Crollo Marmolada: la Procura nomina un primo consulente tecnico Milano, 12 lug. La procura di Trento guidata da Sandro Raimondi ha incaricato un esperto in ghiacciai e un ingegnere idraulico di verificare lo stato della Marm ...Al direttore - Leggo che gli on. Letta e Salvini hanno affidato alle sperimentate mani del sen. Calderoli il compito di una nuova legge elettorale, proporzionale con premio di maggioranza. Vorrei sugg ...