Malagò: “In questo momento a Totti voglio bene più che mai” (Di martedì 12 luglio 2022) La notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha scosso molti, non solo nel mondo dello sport. Ne ha parlato anche Giovanni Malagò, presidente del Coni. “Se giustamente nel loro comunicato hanno detto ‘Ci fermiamo qui, per salvaguardare i figli’, non posso certo essere io ad aggiungere altro – sottolinea Malagò all’agenzia Dire -. Francesco lo conosco molto bene e più che mai gli voglio bene in questo momento“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) La notizia della separazione tra Francescoe Ilary Blasi ha scosso molti, non solo nel mondo dello sport. Ne ha parlato anche Giovanni, presidente del Coni. “Se giustamente nel loro comunicato hanno detto ‘Ci fermiamo qui, per salvaguardare i figli’, non posso certo essere io ad aggiungere altro – sottolineaall’agenzia Dire -. Francesco lo conosco moltoe più che mai gliin“. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : Giovanni #Malagò: 'In questo momento a #Totti voglio bene più che mai' - SlongoPaolo : Condivido al 100% il pensiero del nostro Presidente @giomalago questo assieme ad altri accorgimenti diventerebbe fo… - AlexMazzone : @NicolaRaiano La Raggi nelle prime settimane ha detto NO alle Olimpiadi dicendo no a tanti miliardi che avrebbero m… -

L'Italia primeggia nello sport, ma Malagò avverte: 'a scuola si fa poco e male, non sarà più così in futuro' Non per niente i moniti di Malagò sono anche rivolti al Governo e alla formazione che dovrebbe insegnare ai giovani su questo tema. Le strutture sportive sono uno dei tasti dolenti in Italia, a ... Milano Cortina 2026, ad Affari l'ad Novari: 'Siamo già al 50% dell'obiettivo' Però, Novari, nonostante questo, c'è stato negli ultimi mesi un cannoneggiamento mediatico di prima ... Ne abbiamo già diversi all'interno dell'organizzazione A proposito di grane, anche Malagò è finito ... Non per niente i moniti disono anche rivolti al Governo e alla formazione che dovrebbe insegnare ai giovani sutema. Le strutture sportive sono uno dei tasti dolenti in Italia, a ...Però, Novari, nonostante, c'è stato negli ultimi mesi un cannoneggiamento mediatico di prima ... Ne abbiamo già diversi all'interno dell'organizzazione A proposito di grane, ancheè finito ...