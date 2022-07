Lutto nel mondo della Tv: morto il mago più amato del piccolo schermo (Di martedì 12 luglio 2022) La televisione è stata raggiunta da una terribile notizia. Pochi istanti fa è scomparso il mago della Tv. Un volto molto amato negli anni Ottanta. La televisione ha visto la scomparsa del mago della Tv, Tony Binarelli. L’artista è morto all’età di 81 anni. La causa del decesso è stata una lunga malattia che lo ha portato a spegnersi all’ospedale Pertini di Roma. Adobe StockARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it. Leggi su chenews (Di martedì 12 luglio 2022) La televisione è stata raggiunta da una terribile notizia. Pochi istanti fa è scomparso ilTv. Un volto moltonegli anni Ottanta. La televisione ha visto la scomparsa delTv, Tony Binarelli. L’artista èall’età di 81 anni. La causa del decesso è stata una lunga malattia che lo ha portato a spegnersi all’ospedale Pertini di Roma. Adobe StockARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it.

