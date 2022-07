(Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA COMPLETO DEIDI OGGI E GLI ITALIANI IN17:19 RACQUETBALL – Mendez 9-15 Barrios. La rappresentate della Bolivia vince-1 e si porta in vantaggio 1-0serie valida per i quarti di finale. 17:16 WUSHU – E’ iniziata anche la finale maschile di Taolu Changquan. 17:13 SOFTBALL – E’ in corso la semifinale per il 5°-8° posto del torneo femminile tra Messico e Canada. Primo Inning sul punteggio di 1-0 per le messicane. 17:10 RACQUETBALL – Mendez-Barrios sono 6-6 in-1 valida per i quarti di finale del torneo femminile. 17:06 BEACH HANDBALL – Croazia-Qatar è la partita valida per il gruppo A appena iniziata a Birmingham. 17:04 FLOORBALL – Repubblica Ceca e Lettonia si sfidano ...

LIVE World Games 2022 in DIRETTA: parte bene Gaia Gamba nelle bocce, in gara Cecilia Chiesa nella canoa maratona. Più tardi ginnastica e arco CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata degli World Games 2022, manifestazione in corso a Birmingha ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.56 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, appuntamento a domani con gli World Games 2022 su OA Sport. 01.54 SAL ...