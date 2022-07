LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: grande incertezza per la vittoria di tappa! (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 17.16 Schultz riprende Luis Leon Sanchez, sta per rientrare anche Jorgenson. 17.15 Ci prova anche Van Baarle! Intanto insieme a Jorgenson c’è anche Nico Schultz. 17.14 ATTACCA JORGENSON DA DIETRO! L’americano ha dato una bella fiondata e rimane da solo. 17.13 Rapporto lunghissimo per Luis Leon Sanchez: da dietro Wright sta tamponando gli attacchi di tutti. 17.12 Scatti e controscatti che favoriscono Luis Leon Sanchez: non c’è accordo fra gli inseguitori. 17.11 Rilancia Lennard Kamna che non riesce a staccare gli avversari. 17.10 Qualche scatto da dietro, ma Luis Leon Sanchez resiste con passo regolare. 17.09 CINQUE CHILOMETRI AL TRAGUARDO! 17.08 L’ultima vittoria di tappa al Tour ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADE17.16 Schultz riprende Luis Leon Sanchez, sta per rientrare anche Jorgenson. 17.15 Ci prova anche Van Baarle! Intanto insieme a Jorgenson c’è anche Nico Schultz. 17.14 ATTACCA JORGENSON DA DIETRO! L’americano ha dato una bella fiondata e rimane da solo. 17.13 Rapporto lunghissimo per Luis Leon Sanchez: da dietro Wright sta tamponando gli attacchi di tutti. 17.12 Scatti e controscatti che favoriscono Luis Leon Sanchez: non c’è accordo fra gli inseguitori. 17.11 Rilancia Lennard Kamna che non riesce a staccare gli avversari. 17.10 Qualche scatto da dietro, ma Luis Leon Sanchez resiste con passo regolare. 17.09 CINQUE CHILOMETRI AL TRAGUARDO! 17.08 L’ultimadial...

robertsjean58 : RT @Spettakolo_mag: Ieri sera eravamo a Bologna per la tappa italiana del 'Rhapsody Tour' dei @QueenWillRock + @adamlambert. La band britan… - SharonMadwife : RT @Spettakolo_mag: Ieri sera eravamo a Bologna per la tappa italiana del 'Rhapsody Tour' dei @QueenWillRock + @adamlambert. La band britan… - rinrin_nu : RT @Spettakolo_mag: Ieri sera eravamo a Bologna per la tappa italiana del 'Rhapsody Tour' dei @QueenWillRock + @adamlambert. La band britan… - IndexmusicInfo : - QqueeeeeeeeenQ : RT @Spettakolo_mag: Ieri sera eravamo a Bologna per la tappa italiana del 'Rhapsody Tour' dei @QueenWillRock + @adamlambert. La band britan… -