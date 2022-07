Francesco Totti fuga in convento, costretto a rifugiarsi dai frati: l’aneddoto spiazza (Di martedì 12 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Francesco Totti costretto a scappare in convento per sfuggire al gossip? L’ex calciatore si deve rifugiare dai frati: ecco le prove. Continua ad essere il vero protagonista del gossip l’ex calciatore della Roma che proprio nelle scorse ore ha annunciato la sua separazione dalla moglie Ilary Blasi tramite due comunicati separati. Questa volta però il Leggi su youmovies (Di martedì 12 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.a scappare inper sfuggire al gossip? L’ex calciatore si deve rifugiare dai: ecco le prove. Continua ad essere il vero protagonista del gossip l’ex calciatore della Roma che proprio nelle scorse ore ha annunciato la sua separazione dalla moglie Ilary Blasi tramite due comunicati separati. Questa volta però il

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : Il comunicato di Francesco Totti all’ANSA - SalvatoreSamp : RT @Agenzia_Ansa: 'Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è… - Ve10Ve_Ghost : RT @wirko94: ZINGARETTI: FRANCESCO TOTTI NON È PIÙ IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEI PROGRESSISTI -