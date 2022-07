Firenze Suona: via al festival in Piazza Dalmazia, con concerti e negozi aperti fino alle 22.30 (Di martedì 12 luglio 2022) Aprono i Carmelindo, trio tropicalista, ma anche rock'n'roll; seguiranno la presentazione di un libro nel giardino dell'SMS e il concerto dei Fora da ordem L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 12 luglio 2022) Aprono i Carmelindo, trio tropicalista, ma anche rock'n'roll; seguiranno la presentazione di un libro nel giardino dell'SMS e il concerto dei Fora da ordem L'articolo proviene daPost.

Pubblicità

FirenzePost : Firenze Suona: via al festival in Piazza Dalmazia, con concerti e negozi aperti fino alle 22.30 - anto_dts : Domani il Quartetto Alioth suona a Palazzo Tolomei, via de' Ginori 19n Firenze, ore 19 - AntonellaChessa : RT @SanremoAncheNoi: ' @barbarameletto: 'I Grandi Maestri del passato. Rosso Fiorentino, 'Angiolino musicante (Putto che suona)', 1521 - Fi… - MirellaSecci : RT @SanremoAncheNoi: ' @barbarameletto: 'I Grandi Maestri del passato. Rosso Fiorentino, 'Angiolino musicante (Putto che suona)', 1521 - Fi… - MichelaSapienza : RT @SanremoAncheNoi: ' @barbarameletto: 'I Grandi Maestri del passato. Rosso Fiorentino, 'Angiolino musicante (Putto che suona)', 1521 - Fi… -