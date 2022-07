Conferenza stampa Vlahovic | «Non vedo l’ora di giocare con Di Maria Il tridente…»

(Di martedì 12 luglio 2022), l’attaccante serbo parla alla presentazione della nuova stagione della Juventus Dusanha parlato inalla presentazione della nuova stagione della Juventus. DI– «E’ un campione, con una grandissima carriera in cui ha vinto tantissimo. Ha fatto tanti gol e tanti assist, sono entusiasta di lavorare econ lui. Proveremo a fare meglio dell’anno scorso». MEGLIO COL TRIDENTE O CON UN CENTROCAMPISTA DIETRO DI LUI – «E’ uguale, come decide il mister. Io mi metto a disposizione della squadra. Con la squadra è tutto più facile, per questo non ho problemi». CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

juventusfc : Comincia la conferenza stampa di presentazione di Angel Di Maria ???? ?? LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ? Ore 15:00: La conferenza stampa di Angel Di Maria ???? Live su @JuventusTV - juventusfc : ? Ore 15:00 | La prima conferenza stampa di Paul Pogba dopo il ritorno alla Juventus ???? LIVE su @JuventusTV #POGBACK - Anto_Matti1987 : RT @Agenzia_Ansa: Draghi: 'Il governo con gli ultimatum non lavora e non ha senso. Il resto bisogna chiederlo a Mattarella'. Lo ha detto il… - rietin_vetrina : Il 14 luglio conferenza stampa di Fabio Melilli sull’Università a Rieti -

Governo

Vlahovic, l'attaccante serbo parla alla presentazione della nuova stagione della Juventus Dusan Vlahovic ha parlato inalla presentazione della nuova stagione della ...Così il presidente Confindustria Bonomi,dopo ladi Draghi. Gli attuali pesanti costi per la manifattura e la perdita di potere d'acquisto dei lavoratori minano la crescita dell'... Conferenza stampa del Presidente Draghi con i Ministri Orlando e Giorgetti ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo cercando di costruire un meccanismo che tenga insieme il valore positivo della contrattazione collettiva con l’esigenza di definire un minimo salariale per coloro che non be ...La Nazionale italiana femminile si sta preparando per la seconda partita del girone, prevista giovedì contro l'Islanda.