Al via Disko Bay – Photography and Paintings sui surriscaldamenti globali

Pubblicità

BresciaToday

... la Slovenia e i Lps (Last Pizza Slice, letteralmente "l'ultima fetta di pizza"), una band di cinque teenager che portanotutti gli altri. La classifica dei Paesi vincitori I cantanti ...SLOVENIA - LPS con- Il nome è un acronimo che sta per Last slice of pizza (l'ultima fetta di pizza), e sono giovanissimi: il cantante è minorenne (ha 17 anni). Filanolisci con un ... Furibonda lite fuori dalla disco, "volano" i coltelli: ragazzo operato d'urgenza