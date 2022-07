Aggredisce una ragazzina di 16 anni e rapina una donna: preso pregiudicato trentenne (Di martedì 12 luglio 2022) Ponteranica. Ha aggredito una ragazzina di 16 anni minacciandola e tentando di rubarle la borsetta, poi ha rapinato una donna dandole uno schiaffo e facendosi consegnare il cellulare. I carabinieri di Villa d’Almè lo hanno fermato lungo la pista ciclabile che collega Ponteranica a Bergamo e lo hanno arrestato. Lunedì intorno alle 15.30 la ragazza ha preso l’autobus a Bergamo per tornare a casa a Sorisole dopo aver incontrato le amiche in città. L’uomo, un trentenne di Paladina con precedenti penali, da poco uscito di prigione e probabilmente con problemi di tossicodipendenza, si è seduto proprio dietro di lei. La giovane è scesa alla fermata di Azzonica, l’uomo l’ha seguita e l’ha aggredita alle spalle tentando di strapparle la borsetta. La ragazza ha reagito, l’ha colpito con la borsa ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 luglio 2022) Ponteranica. Ha aggredito unadi 16minacciandola e tentando di rubarle la borsetta, poi hato unadandole uno schiaffo e facendosi consegnare il cellulare. I carabinieri di Villa d’Almè lo hanno fermato lungo la pista ciclabile che collega Ponteranica a Bergamo e lo hanno arrestato. Lunedì intorno alle 15.30 la ragazza hal’autobus a Bergamo per tornare a casa a Sorisole dopo aver incontrato le amiche in città. L’uomo, undi Paladina con precedenti penali, da poco uscito di prigione e probabilmente con problemi di tossicodipendenza, si è seduto proprio dietro di lei. La giovane è scesa alla fermata di Azzonica, l’uomo l’ha seguita e l’ha aggredita alle spalle tentando di strapparle la borsetta. La ragazza ha reagito, l’ha colpito con la borsa ...

