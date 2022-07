Vite al limite: stasera la storia di Bianca Hayes (Di lunedì 11 luglio 2022) Il giorno 31 gennaio 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 10 di Vite al limite con protagonista Bianca Hayes. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che aveva già tentato un’operazione in precedenza senza però riuscire a rinunciare al cibo e alle vecchie abitudini, e quindi ottenendo zero risultati. Non sarà facile dunque il percorso verso una seconda operazione di perdita di peso. Vite al limite – Bianca Hayes Bianca, la protagonista, ha 36 anni, vive a Fayetteville, Tennessee, e all’inizio del suo percorso pesa 274 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati modesti, perdendo 43 kg per ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 11 luglio 2022) Il giorno 31 gennaio 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 10 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che aveva già tentato un’operazione in precedenza senza però riuscire a rinunciare al cibo e alle vecchie abitudini, e quindi ottenendo zero risultati. Non sarà facile dunque il percorso verso una seconda operazione di perdita di peso.al, la protagonista, ha 36 anni, vive a Fayetteville, Tennessee, e all’inizio del suo percorso pesa 274 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati modesti, perdendo 43 kg per ...

