“Una battaglia difficile” | il dramma della figlia di Simona Ventura

Leggi su ildemocratico

(Di lunedì 11 luglio 2022)ha avuto a che fare con diverse vicende nella sua vita. Unin particolare ha colpito la conduttrice, oltre ad essere una showgirl di grandissimo successo, ha dovuto fare i conti con una terribile situazione che l’ha vista come protagonista. La donna infatti ha superato unamolto dura e, nel momento in cui un membro fondamentalesua famiglia era l’interessato.ha accresciuto la sua carriera all’interno del talent show The Voice of Italy, mentre non è mancata occasione per lei di essere protagonista per alcuni minuti sul palco dell’Ariston. Ricordiamo infatti che durante la 69ª edizione, occasione in cui al timone c’era ...