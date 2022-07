Ucraina, Papa: "Pochi potenti mandano migliaia di giovani a morire" - Sul clima: "I giovani di oggi i primi ad agire" (Di lunedì 11 luglio 2022) Le parole di Bergoglio all'Eu Youth Conference di Praga: 'Ribellatevi a questa guerra assurda'. L'invito ai giovani ad avere 'occhi grandi per vedere tutta l'umanità, oltre la piccola Europa' Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 luglio 2022) Le parole di Bergoglio all'Eu Youth Conference di Praga: 'Ribellatevi a questa guerra assurda'. L'invito aiad avere 'occhi grandi per vedere tutta l'umanità, oltre la piccola Europa'

