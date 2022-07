Paul Pogba è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus: vestirà la maglia numero 10 (Di lunedì 11 luglio 2022) Mancava solo l’ufficialità ed è arrivata questa mattina: Paul Pogba è un nuovo giocatore della Juventus. Il francese torna dopo 6 anni nel club che lo ha lanciato nel calcio che conta e con il quale ha fatto vedere per la prima volta le sue qualità sfiorando il trionfo in Champions League nel 2015. Sabato 9 luglio i bianconeri avevano sbrigato tutte le formalità, oggi hanno annunciato il calciatore che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 e domani, martedì 12 luglio, andrà in scena la conferenza stampa di presentazione. Il centrocampista torna a parametro zero anche se per il tesseramento verranno sostenuti oneri accessori per 2,5 milioni di euro, saldabili entro il 31 agosto. Pogba indosserà la maglia numero 10 lasciata nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Mancava solo l’ufficialità ed è arrivata questa mattina:è un. Il francese torna dopo 6 anni nel club che lo ha lanciato nel calcio che conta e con il quale ha fatto vedere per la prima volta le sue qualità sfiorando il trionfo in Champions League nel 2015. Sabato 9 luglio i bianconeri avevano sbrigato tutte le formalità, oggi hanno annunciato il calciatore che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 e domani, martedì 12 luglio, andrà in scena la conferenza stampa di presentazione. Il centrocampista torna a parametro zero anche se per il tesseramento verranno sostenuti oneri accessori per 2,5 milioni di euro, saldabili entro il 31 agosto.indosserà la10 lasciata nel ...

