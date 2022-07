Omicron 5, le mascherine servono? Virologi divisi su tutto: cosa dicono i dati (Di lunedì 11 luglio 2022) In America, c'è il professore Eric Topol che sostiene che Omicron 5 sia la variante peggiore che potesse arrivare. In Italia i Virologi sono molto divisi su come affrontare questa ennesima ondata di ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 luglio 2022) In America, c'è il professore Eric Topol che sostiene che5 sia la variante peggiore che potesse arrivare. In Italia isono moltosu come affrontare questa ennesima ondata di ...

Pubblicità

gparagone : #Speranza ci dice che con le #mascherine si va avanti e che in autunno arriva il #vaccino per le varianti Omicron.… - Lucilla61012753 : RT @yenisey74: A Cuba son 2 mesi consecutivi che nessuno muore per COVID, 2 mesi consecutivi con la percentuale al test di positività infer… - ermanno32947318 : RT @yenisey74: A Cuba son 2 mesi consecutivi che nessuno muore per COVID, 2 mesi consecutivi con la percentuale al test di positività infer… - attila62 : RT @yenisey74: A Cuba son 2 mesi consecutivi che nessuno muore per COVID, 2 mesi consecutivi con la percentuale al test di positività infer… - Pippo98450967 : RT @DipRoss: @docdrugztore In questo momento,mi pare di capire,un po’ di attenzione ai numeri e conseguentemente uso di mascherine e distan… -