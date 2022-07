Milan | Kjaer rassicura Pioli | è lui il primo acquisto in difesa

Pubblicità

Un valzer che coinvolge quasi tutte le big della Serie A con l'eccezione del, anche se ... Tomori e Kalulu, cui aggiungere il rientrantee il ragazzo Gabbia. Rinforzi Si vedrà, non è detto ...non gioca dal primo dicembre in Serie A, da Genoa -, il giorno in cui il ginocchio sinistro ha ceduto. Lo staff medico rossonero non vuole correre nessun pericolo e per questo non si sono ...Colonia-Milan non sarà una amichevole come le altre. Non solo sarà la prima partita della squadra rossonera con lo scudetto sul petto delle nuove maglie, ma il match del RheinEnergie sarà anche l'occa ...Galliani fa sul serio e vorrebbe portare a Monza Francesco Acerbi. Uno degli obiettivi della difesa del Milan che osserva gli sviluppi.