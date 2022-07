Mancini: «Prima della Svizzera magari avremmo potuto chiamare Balotelli, gli errori si fanno sempre» (Di lunedì 11 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini. Dice che è stato tentato dal lasciare sia dopo l’Europeo che dopo l’eliminazione dal Mondiale. «Più la seconda volta: mi sono trovato in una situazione molto difficile. Un po’ ci ho pensato dopo Wembley, ma c’era il Mondiale a poco più di un anno». Con il senno di poi, è un errore non aver chiamato Balotelli per le gare con Svizzera e Irlanda del Nord? «Prima di giocare con la Svizzera avevamo avuto dieci infortunati, fra cui Immobile: per una partita così, in un momento della stagione faticoso, chiamare Mario ci poteva stare. Ma gli errori si fanno sempre, anche quando le cose vanno ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista il commissario tecnicoNazionale italiana, Roberto. Dice che è stato tentato dal lasciare sia dopo l’Europeo che dopo l’eliminazione dal Mondiale. «Più la seconda volta: mi sono trovato in una situazione molto difficile. Un po’ ci ho pensato dopo Wembley, ma c’era il Mondiale a poco più di un anno». Con il senno di poi, è un errore non aver chiamatoper le gare cone Irlanda del Nord? «di giocare con laavevamo avuto dieci infortunati, fra cui Immobile: per una partita così, in un momentostagione faticoso,Mario ci poteva stare. Ma glisi, anche quando le cose vanno ...

