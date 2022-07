Mancini: «A Scamacca consiglierei il Psg, ma deve avere più carattere. Zaniolo? Non può perdere altro tempo» (Di lunedì 11 luglio 2022) Roberto Mancini, Ct dell’Italia, ha parlato dei giovani della Nazionale ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Roberto Mancini, Ct dell‘Italia, ha parlato dei giovani della Nazionale ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: EUROPEO – «Capita che si vinca un torneo perché in quel mese va tutto bene, ma non è stato il nostro caso. Dietro c’era un percorso preciso e tante partite importanti. Bisogna sempre credere nei propri mezzi. Ora è difficile fare paragoni, la squadra che è partita a giugno è completamente nuova. Lasciare? Ci ho pensato dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Le sconfitte con Argentina e Germania le avevo messe in preventivo, anzi me ne aspettavo due o tre di fila» PROBLEMA GOL – «Se servirà non avremo problemi a cambiare tipo di gioco per favorire gli attaccanti. Posso valutare anche le due ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Roberto, Ct dell’Italia, ha parlato dei giovani della Nazionale ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Roberto, Ct dell‘Italia, ha parlato dei giovani della Nazionale ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: EUROPEO – «Capita che si vinca un torneo perché in quel mese va tutto bene, ma non è stato il nostro caso. Dietro c’era un percorso preciso e tante partite importanti. Bisogna sempre credere nei propri mezzi. Ora è difficile fare paragoni, la squadra che è partita a giugno è completamente nuova. Lasciare? Ci ho pensato dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Le sconfitte con Argentina e Germania le avevo messe in preventivo, anzi me ne aspettavo due o tre di fila» PROBLEMA GOL – «Se servirà non avremo problemi a cambiare tipo di gioco per favorire gli attaccanti. Posso valutare anche le due ...

