Luci e ombre del tetto al prezzo del gas: ecco come sta funzionando il meccanismo introdotto in Spagna (Di lunedì 11 luglio 2022) Il tetto al prezzo del gas, adottato dalla Spagna e dal Portogallo dopo l’approvazione dell’Unione Europea, è in vigore ormai da tre settimane. Finora però, non ha raggiunto totalmente gli obiettivi che aveva annunciato il governo. José Luis Sancha Gonzalo, professore dell’Università di Comillas di Madrid ed esperto del sistema energetico spagnolo, spiega a ilfattoquotidiano.it: “Il meccanismo ha aspetti positivi, perché ha contribuito a ridurre i prezzi, anche se meno rispetto alle previsioni dell’esecutivo. Tuttavia ci sono elementi che si possono migliorare”. Luci e ombre, quindi. L’esperto stima che in queste settimane si è vista una riduzione del 10% della materia energia nella bolletta dei consumatori, una cifra inferiore rispetto al 15%-20% prevista dal governo. Tra le cause, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Ilaldel gas, adottato dallae dal Portogallo dopo l’approvazione dell’Unione Europea, è in vigore ormai da tre settimane. Finora però, non ha raggiunto totalmente gli obiettivi che aveva annunciato il governo. José Luis Sancha Gonzalo, professore dell’Università di Comillas di Madrid ed esperto del sistema energetico spagnolo, spiega a ilfattoquotidiano.it: “Ilha aspetti positivi, perché ha contribuito a ridurre i prezzi, anche se meno rispetto alle previsioni dell’esecutivo. Tuttavia ci sono elementi che si possono migliorare”., quindi. L’esperto stima che in queste settimane si è vista una riduzione del 10% della materia energia nella bolletta dei consumatori, una cifra inferiore rispetto al 15%-20% prevista dal governo. Tra le cause, ...

