Incendio a Centocelle e lo smaltimento illecito dei rifiuti. Gualtieri: ‘C’è la mano dell’uomo’ (Di lunedì 11 luglio 2022) Ore e ore estenuanti di lavoro per domare il devastante Incendio, quello che sabato pomeriggio ha messo in ginocchio la Capitale, città che in realtà da giorni sta facendo i conti con le ‘fiamme’ su più fronti. Dopo il rogo di Malagrotta e quello di Pineta Sacchetti, la scena sabato si è ripetuta: in cielo l’alta colonna di fumo, i cittadini preoccupati e il divieto di aprire le finestre. Con l’aria irrespirabile, anche il mattino seguente. A Centocelle, infatti, da via Palmiro Togliatti, le fiamme, complice anche il vento, si sono propagate ben presto. E la conta dei danni e dei disagi non si è certo fermata. Così come non si fermano le indagini, con la certezza però che dietro tutto ci sia ‘la mano dell’uomo’. Da dove è partito l’Incendio di Centocelle? Le piste ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 luglio 2022) Ore e ore estenuanti di lavoro per domare il devastante, quello che sabato pomeriggio ha messo in ginocchio la Capitale, città che in realtà da giorni sta facendo i conti con le ‘fiamme’ su più fronti. Dopo il rogo di Malagrotta e quello di Pineta Sacchetti, la scena sabato si è ripetuta: in cielo l’alta colonna di fumo, i cittadini preoccupati e il divieto di aprire le finestre. Con l’aria irrespirabile, anche il mattino seguente. A, infatti, da via Palmiro Togliatti, le fiamme, complice anche il vento, si sono propagate ben presto. E la conta dei danni e dei disagi non si è certo fermata. Così come non si ferle indagini, con la certezza però che dietro tutto ci sia ‘la. Da dove è partito l’di? Le piste ...

