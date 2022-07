Il nuovo regolamento sul roaming UE è entrato in vigore: ecco cosa cambia (Di lunedì 11 luglio 2022) Il nuovo regolamento europeo sul roaming UE è appena entrato in vigore: ecco cosa cambia Più giga in roaming per tutti con il nuovo regolamento europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea lo scorso aprile ed entrato in vigore dall'inizio di questo mese di luglio 2022. Il roaming UE alle stesse condizioni nazionali rimarrà valido fino al 2032, dunque per altri dieci anni. Il nuovo regolamento (2022/612) relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione sostituisce quello in vigore dal giugno 2017, scaduto proprio a fine giugno ... Leggi su panorama (Di lunedì 11 luglio 2022) Ileuropeo sulUE è appenainPiù giga inper tutti con ileuropeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea lo scorso aprile edindall'inizio di questo mese di luglio 2022. IlUE alle stesse condizioni nazionali rimarrà valido fino al 2032, dunque per altri dieci anni. Il(2022/612) relativo alsulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione sostituisce quello indal giugno 2017, scaduto proprio a fine giugno ...

