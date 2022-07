Il futuro di Mertens è sempre in bilico: l’ha fatto Sarri, De Laurentiis attende una risposta (Di lunedì 11 luglio 2022) Dries Mertens è ormai a tutti gli effetti un calciatore libero. Dal primo luglio, infatti, il belga ha ufficialmente interrotto il suo rapporto sportivo con il Napoli, anche se non è mai detta l’ultima parola. Il vicepresidente Edoardo De Laurentiis, infatti, ha spiegato precisamente quale fosse l’offerta della società al giocatore, ovvero 2,5 milioni di euro per proseguire insieme. Nessun bonus alla firma o esose commissioni dunque, come invece aveva richiesto il belga. FOTO: Getty – Napoli MertensAnche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è intervenuto in merito, spiegando come tanto lui quanto Koulibaly stiano facendo le rispettive valutazioni. L’edizione odierna di La Repubblica, comunque, chiarisce che il presidente De Laurentiis non aspetterà in eterno, anzi: attende una ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 11 luglio 2022) Driesè ormai a tutti gli effetti un calciatore libero. Dal primo luglio, infatti, il belga ha ufficialmente interrotto il suo rapporto sportivo con il Napoli, anche se non è mai detta l’ultima parola. Il vicepresidente Edoardo De, infatti, ha spiegato precisamente quale fosse l’offerta della società al giocatore, ovvero 2,5 milioni di euro per proseguire insieme. Nessun bonus alla firma o esose commissioni dunque, come invece aveva richiesto il belga. FOTO: Getty – NapoliAnche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è intervenuto in merito, spiegando come tanto lui quanto Koulibaly stiano facendo le rispettive valutazioni. L’edizione odierna di La Repubblica, comunque, chiarisce che il presidente Denon aspetterà in eterno, anzi:una ...

