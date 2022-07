D’Amico | «Dybala dovrà accontentarsi di un salario inferiore»

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 11 luglio 2022) «Insigne? Non avevo mai visto una città bloccata per l’arrivo di un giocatore: all’aeroporto 15 poliziotti ci hanno fatto da staffetta fino in centro bloccandoci il traffico ogni 2 km. Abbiamo trovato centinaia di italo-canadesi, sembrava di essere a Mergellina». Queste le parole di Andrea, procuratore e intermediario nel trasferimento di Insigne al Toronto, Calcio e Finanza.