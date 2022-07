Dai Toscani – Roma (Di lunedì 11 luglio 2022) Dai Toscani Via Forlì, 41 – 00161 Roma Tel. 06/44231302 Sito Internet: www.daiToscani.it Tipologia: toscana Prezzi: antipasti 2/15€, primi 10/18€, secondi 20/40€, dolci 6/8€ Chiusura: Domenica sera OFFERTA Non tutti i Romani conoscono questa zona eppure il quartiere Italia, caratterizzato da palazzine basse e villini, è uno dei più suggestivi della Capitale. Un valido pretesto per visitarlo è sicuramente una sosta in questo ristorante di indole tradizionale, quasi fuori dal tempo, con una proposta totalmente incentrata sulla cucina toscana. A farla da padrone è quindi la carne, qui preparata a dovere. Della focaccia calda e delle strisce di polenta fritta accolgono l’avventore che può poi scegliere da un’ampia lista di antipasti come dare il via al pasto, nel nostro caso cominciato con una buona ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 luglio 2022) DaiVia Forlì, 41 – 00161Tel. 06/44231302 Sito Internet: www.dai.it Tipologia: toscana Prezzi: antipasti 2/15€, primi 10/18€, secondi 20/40€, dolci 6/8€ Chiusura: Domenica sera OFFERTA Non tutti ini conoscono questa zona eppure il quartiere Italia, caratterizzato da palazzine basse e villini, è uno dei più suggestivi della Capitale. Un valido pretesto per visitarlo è sicuramente una sosta in questo ristorante di indole tradizionale, quasi fuori dal tempo, con una proposta totalmente incentrata sulla cucina toscana. A farla da padrone è quindi la carne, qui preparata a dovere. Della focaccia calda e delle strisce di polenta fritta accolgono l’avventore che può poi scegliere da un’ampia lista di antipasti come dare il via al pasto, nel nostro caso cominciato con una buona ...

