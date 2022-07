Classifica Atp di tennis | Sinner è decimo ed è il primo tra gli italiani

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 11 luglio 2022) Jannikè tornato nella top-10 dellamaschile ma, soprattutto, è il nuovo numero 1 d’Italia. Il 20enne di Sesto Pusteria è reduce dall’ottima prestazione nei quarti di finale di Wimbledon in cui ha più che spaventato il futuro campione (per la settima volta) Novak Djokovic e, a seguito del nuovo aggiornamento da parte dell’ATP al termine delle due settimane dedicate allo Slam britannico, è rientrato nell’élite delmondiale.si posiziona, infatti, questa settimana nell’ultimo gradino disponibile (che aveva abbandonato lo scorso 7 marzo) tornando così in quella top-10 conquistata per la prima volta nel novembre 2021. Il balzo operato dall’altoatesino significa anche che dopo quasi tre anni ininterrotti Matteo Berrettini non è più il leader dellainterna ai colori ...