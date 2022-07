Chiara Ferragni | dopo le numerose polemiche si presenta così | si è spinta oltre!

(Di lunedì 11 luglio 2022)ha fatto letteralmente impazzire il web con la sua foto. L’imprenditrice si spinge oltre sui socialè una di quelle donne che ama stare sempre al centro dell’attenzione. In molti ormai hanno capito che, la moglie di Fedez, ama ogni volta stupire tutti con degli outfit davvero unici nel loro genere.E, anche questa volta, l’intento era lo stesso ma in modo molto particolare. Di sicuro complice è anche il caldo, un’occasione come un’altra per la bellissima influencer di mostrare la perfezione del suo corpo. Con il passare degli anniè riuscita a racimolare un numero di follower davvero considerevole, degli uomini e delle donne che tutti i giorni la seguono. Mettendo like e commentando ciò che la bellissima moglie di ...

Pubblicità

Isabel55318197 : @perchetendenza @Tg1Rai Non immaginavo una notizia peggiore di 'Chiara Ferragni co-conduttrice' e invece . . . . .. - legillimens_x : perché costa meno di Chiara Ferragni - odiosutel4 : chiara ferragni bellissima sempre eh ma come fai a mettere quei pantaloni senza mutande ???????? e perché nessuno ne pa… - duecuoriallora : @chenesannotutti Fedez e Chiara Ferragni: - _elenaa_28 : RT @xbrsmile: Letteralmente Amadeus ha detto teniamoci boni quelli che puntualmente rischiano di spoilerare la canzone e si é messo vicino… -

Sempre al Tg1 il mese scorso Amadeus aveva annunciato il nome di un altro co - conduttore:, che sarà sul palco del teatro Ariston nella prima e nell'ultima serata. Amadeus punta a ...Dopo l'annuncio della prima co - conduttrice,, Amadeus ha annunciato un altro nome alla conduzione. Per tutte le sere ci sarà sul palco con lui Gianni Morandi. La notizia è stata data al TG1 delle 20. "L'anno prossimo compi 60 ...Gianni Morandi sarà sul palco con Amadeus per tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo 2023. A dare l'annuncio è stato lo stesso conduttore in diretta al TG1. Poco dopo, ...Come da tradizione, durante il Tg1 di metà estate, il direttore artistico ha rivelato la presenza del cantante, al suo fianco per tutte e cinque le serate. «Tornerò al Festival, chi l’avrebbe mai dett ...