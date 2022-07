**Calcio: Draghi ai campioni dell''82, 'ci avete regalato un'estate indimenticabile'** (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Sono davvero felice di mandarvi un saluto in occasione di questo evento che celebra il vostro trionfo ai Mondiali di Spagna. Quarant'anni fa siete entrati nella storia del calcio e del nostro Paese. In un momento difficile ci avete regalato una gioia incontenibile, un'estate indimenticabile". Lo scrive il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in una lettera a Marco Tardelli e ai campioni dei Mondiali di calcio dell''82 in occasione della première del docufilm “Italia 1982, una storia azzurra” al Maxxi di Roma. "Tutti noi -sottolinea il premier- ricordiamo i gol di Paolo Rossi, l'urlo di Marco Tardelli, l'emozione di Nando Martellini, l'esultanza del Presidente della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Sono davvero felice di mandarvi un saluto in occasione di questo evento che celebra il vostro trionfo ai Mondiali di Spagna. Quarant'anni fa siete entrati nella storia del calcio e del nostro Paese. In un momento difficile ciuna gioia incontenibile, un'". Lo scrive il presidente del Consiglio, Mario, in una lettera a Marco Tari e aidei Mondiali di calcio''82 in occasionea première del docufilm “Italia 1982, una storia azzurra” al Maxxi di Roma. "Tutti noi -sottolinea il premier- ricordiamo i gol di Paolo Rossi, l'urlo di Marco Tari, l'emozione di Nando Martellini, l'esultanza del Presidentea ...

