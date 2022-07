Borse di studio e contributi per libri di testo Regione Emilia Romagna, domande on line dal 5 settembre (Di lunedì 11 luglio 2022) La Regione Emilia-Romagna tiene la barra dritta sulla promozione del diritto allo studio e anche nel prossimo anno scolastico 2022-2023 garantirà a tutti gli studenti e le studentesse in condizioni economiche disagiate un sostegno per la frequenza di scuole secondarie di I e II grado e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) accreditati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 luglio 2022) Latiene la barra dritta sulla promozione del diritto alloe anche nel prossimo anno scolastico 2022-2023 garantirà a tutti gli studenti e le studentesse in condizioni economiche disagiate un sostegno per la frequenza di scuole secondarie di I e II grado e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) accreditati. L'articolo .

