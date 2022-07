Bayern Monco | per Lewandowski ci sono anche Chelsea e PSG

(Di lunedì 11 luglio 2022) Non c'è solo il Barcellona per Robert: stando a Bild,e PSGpronti a entrare nella corsa all'attaccante...

Pubblicità

TUTTO mercato WEB

(3 - 4 - 2 - 1): Ulreich; Pavard, Süle, Hernández; Gnabry, Kimmich, Musiala, Coman; Müller, Sané; Lewandowski Ballottaggi: Musiala 60% - Sabitzer 40% Indisponibili: Goretzka, Tolisso, ...(3 - 4 - 2 - 1): Ulreich; Pavard, Süle, Hernández; Gnabry, Kimmich, Musiala, Coman; Müller, Sané; Lewandowski Ballottaggi: Musiala 60% - Sabitzer 40% Indisponibili: Goretzka, Tolisso, ... Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 luglio L'assalto del Bayern Monaco per Matthijs de Ligt è ufficialmente iniziato. L'incontro tra il direttore sportivo dei bavaresi, ...La Juventus e il Bayern Monaco hanno cominciato a trattare per la cessione di de Ligt, ma ci sarebbe ancora distanza tra le due parti ...