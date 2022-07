ANGELO GUGLIELMI | L’ADDIO AL PIÙ GENIALE DIRETTORE DELLA TELEVISIONE ITALIANA

(Di lunedì 11 luglio 2022) E’ morto nella notte all’età di 93 anni. Si è spento nel sonno lo storicodi Rai3 che lanciò programmi che hanno fatto la storiarete ein generale, oltre che personaggi come Corrado Augias, Michele Santoro, Serena Dandini e Fabio Fazio. Oltre che dirigente, fu critico letterario, saggista e giornalista.ha cambiato la Tv rendendola contemporanea e imponendo una rigorosa linea narrativa alle cose che faceva: la Tv come raccontorealtà. Gli devo moltissimo. La cultura non è una cosa ma un modo di fare le cose. Questa la sua lezione più importante. (Fabio Fazio) Originario di Arona, in provincia di Novara, dove è nato il 2 aprile del 1929, nella sua lunga e ...

, scomparso ieri a Roma all'età di 93 anni, è stato molte cose: critico, giornalista, studioso di letteratura italiana. Soprattutto è stato direttore di un'indimenticabile stagione di ...Su Rai3 Che Tempo Che Fa ricorda718.000 (4,6%) e Un Posto al Sole 1.393.000 (8,4%). Su La7 In Onda 1.131.000 (6,8%). Su Rai2 Tg2 Post 958.000 (5,8%). Su Rete4 Controcorrente 795.000 ...Ecco perché lo ha ricordato così, con un tweet: “Angelo Guglielmi ha cambiato la tv, rendendola contemporanea e imponendo una rigorosa linea narrativa alle cose che faceva: la tv come racconto della ...La cultura non come cosa, ma come un modo di fare le cose (lo testimoniava Angelo Guglielmi, intellettuale sofisticato e popolare, profondo innovatore della Tv). Cultura, per fare solo un esempio, è ...