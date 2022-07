Amadeus al Tg1 annuncia il co-conduttore di Sanremo 2023: “Sarà al mio fianco tutte e 5 le serate” (Di lunedì 11 luglio 2022) Amadeus, ospite al Tg1 delle 20:00 ha annunciato chi Sarà il co-conduttore che lo affiancherà per tutte e cinque le serate del prossimo Festival di Sanremo: Gianni Morandi. “Sono felice di annunciare il co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Condurrà tutte e cinque le serate al mio fianco: è Gianni Morandi!”. In diretta è stato mostrato anche un video del cantante, medaglia di bronzo della scorsa edizione con il brano Apri tutte Le Porte. “La proposta che mi hai fatto mi ha sorpreso e poi entusiasmato, sai quanto amo Amadeus. Poi mi sono chiesto “perché mi vuole vicino?” e mi sono risposto: nel 2023 avrai ... Leggi su biccy (Di lunedì 11 luglio 2022), ospite al Tg1 delle 20:00 hato chiil co-che lo affiancherà pere cinque ledel prossimo Festival di: Gianni Morandi. “Sono felice dire il co-del prossimo Festival di. Condurràe cinque leal mio: è Gianni Morandi!”. In diretta è stato mostrato anche un video del cantante, medaglia di bronzo della scorsa edizione con il brano ApriLe Porte. “La proposta che mi hai fatto mi ha sorpreso e poi entusiasmato, sai quanto amo. Poi mi sono chiesto “perché mi vuole vicino?” e mi sono risposto: nelavrai ...

