Almanacco del 11-07-2022 ore 07 | 30

Almanacco del giorno è sabato 9 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Veronica Giuliani nome Probabilmente un adattamento latino del Greco Veronique Che significa colei che porta la vittoria ma la tradizione Popolare già dal Medioevo ne collega il significato delle parole vera icona in relazione alla Veronica che avrebbe asciugato il volto di Gesù con un panno di lino nel quale ne sarebbe rimasta impressa l'immagine Il proverbio dice se l'allodola canta sulla prendi la Falce per la mietitura sono una pioggia Adriano Panatta Tom Hanks Courtney Love Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi oggi Roger oggi 1tutto per Alessandra buon compleanno Alessandra salutiamo i più rapidi che questa mattina hanno mandato i messaggi Valentina già in viaggio Barbara Ilaria Lucy Buona giornata Buon sabato

