Allerta Meteo | Ondata di calore mai vista: in queste regioni temperature assurde (Di lunedì 11 luglio 2022) Allerta Meteo su tutto il territorio italiano. In arrivo una nuova Ondata di calore mai vista prima: le regioni più a rischio Allerta Meteo per caldo anomalo (Foto ANSA)Cambia ancora lo scenario in Italia per quanto riguarda il Meteo divenuto ormai argomento di grande importanza visto l’allarme siccità delle ultime settimane. A tal proposito sembrerebbe essere ormai archiviato il periodo di piogge e grandine che ha tenuto sotto scacco diverse regioni causando anche alcuni gravi danni. Al contrario adesso sembrerebbe essere in arrivo una nuova Ondata di caldo anomalo. Secondo le nuove previsioni Meteo, le temperature andranno al rialzo nei prossimi giorni sfiorando ... Leggi su direttanews (Di lunedì 11 luglio 2022)su tutto il territorio italiano. In arrivo una nuovadimaiprima: lepiù a rischioper caldo anomalo (Foto ANSA)Cambia ancora lo scenario in Italia per quanto riguarda ildivenuto ormai argomento di grande importanza visto l’allarme siccità delle ultime settimane. A tal proposito sembrerebbe essere ormai archiviato il periodo di piogge e grandine che ha tenuto sotto scacco diversecausando anche alcuni gravi danni. Al contrario adesso sembrerebbe essere in arrivo una nuovadi caldo anomalo. Secondo le nuove previsioni, leandranno al rialzo nei prossimi giorni sfiorando ...

Pubblicità

DPCgov : ????Allerta GIALLA, lunedì #4luglio, per rischio idraulico, temporali e idrogeologico su parte di Lombardia, Veneto e… - DPCgov : ????#allertaARANCIONE, venerdì #8luglio, su Molise e Puglia ?? ??#allertaGIALLA su sette regioni ??????? In arrivo tempor… - MeteoMignanego : ?? VERDE - NESSUNA ALLERTA #rischio #meteo #vigilanza Vigilanza per Lun-Mar-Mer: fenomeni non significativi… - Ossmeteobargone : RT @DPCgov: ?? Per la giornata di domenica #10luglio il bollettino nazionale di criticità e allerta meteo-idro è VERDE per rischio idraulico… - Ossmeteobargone : RT @DPCgov: ll bollettino di criticità e allerta meteo-idro per lunedì #11luglio è VERDE per: ?rischio idraulico ?rischio idrogeologico ?ri… -