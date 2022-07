Addio allo storico giornalista Rai | cosa gli è successo

Leggi su tvzap

(Di lunedì 11 luglio 2022) È morto unoinviato di guerra della Rai: si tratta di Amedeo Ricucci. Ilè scomparso all’età di 63 anni a causa di una malattia della quale soffriva da tempo. Per anni ha viaggiato in vari paese colpiti dalla guerra. Dall’Algeria al Kosovo, passando per l’Afghanistan e l’Iraq, ha raccontato i conflitti per oltre 20 anni. Amedeo Ricucci, morto ildella Rai Ci ha pensato la Rai a darne notizie del decesso, attraverso un’apposita nota del Cdr del Tg1. “Ciao Amedeo, te ne sei andato mentre facevi quel lavoro che tanto amavi. Difficile qui trovare parole che non sembrino scontate, per esprimere il profondo dispiacere e la tristezza per la perdita di un compagno di strada straordinario. Appassionato nel suo essere, inviato speciale”, scrivono i colleghi della Rai. “Amava quello ...