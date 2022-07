Voto a perdere

Pubblicità

france_bis : @MarcoFinizio74 @colellapao @robertocassone @CarloCalenda @Azione_it @GiuseppeConteIT Hai ragione in generale, però… - mauro_zzz : @CarloCalenda non che un voto conti poi chissà che ma Ricciardi è ciò che le farà perdere il mio (e il più incazzato sono io) - 360_IMinter : Il tutto condito dall’ottimo colpo di #Mkhitaryan che permetterà di non perdere intensità usciti Calha e Bare e che… - DonChis67169310 : @matteosalvinimi Preoccupati della rapina di stato ai danni dei cittadini...inflazione, lascia perdere la cannabis… - fcgl1985 : RT @LorenzoZL74: @nonexpedit Per altro il PD ha già dimostrato più volte che è pronto a perdere il voto degli elettori ma non i soldi dei c… -

Italia Oggi

... dell'importanza di nontempo e opportunità come i fondi del Pnrr e così cittadini si ... come loro invece ci hanno tenuto a precisare "Mai fatto accordi con nessuno prima dele anche in ...In cui rischiano diancora terreno dopo la pesante sconfitta alle ultime elezioni amministrative. Ma se le perplessità sono diffuse, l'idea di staccare la spina al governo non convince tutti. ... Ius scholae, cioè il tafazzismo della sinistra per perdere voti - ItaliaOggi.it “ L’Italia è il Paese in cui vincono tutti e non perde mai nessuno. Specialmente, alle elezioni. In Calabria questo fenomeno è rafforzato dalla conveniente lettura dei numeri. Sembra che la maggior pa ..."Dobbiamo essere tutti uniti maggioranza e opposizione in questo momento straordinario, dobbiamo aiutare famiglie ed imprese in difficoltà". Lo ha ...