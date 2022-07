VIDEO | PSG-SCAMACCA, ECCO COSA MANCA PER CHIUDERE (Di domenica 10 luglio 2022) Prosegue ad oltranza la trattativa tra Paris Saint Germain e Sassuolo per Gianluca SCAMACCA. L’attaccante della nazionale italiana è da tempo nel mirino del “nuovo” PSG di Christophe Galtier, che come annunciato dal presidente Nasser Al-Khelaifi, avrà un progetto fondato non più unicamente su grandi campioni affermati ma anche su giovani in rampa di lancio. Stando a quanto riportato da “Calciomercato.com“, al momento vi è ancora distanza tra la cifra richiesta dalla dirigenza neroverde e quella proposta dai campioni di Francia, ma la sensazione forte è che da entrambe le parti vi sia la volontà di raggiungere un accordo. Negli scorsi giorni vi è stato un nuovo incontro tra le parti, a Milano, fra il direttore sportivo dei francesi Antero Henrique, la dirigenza del Sassuolo e l’agente del giocatore. Al momento la richiesta dei neroverdi non cala da quei 50 milioni di ... Leggi su rompipallone (Di domenica 10 luglio 2022) Prosegue ad oltranza la trattativa tra Paris Saint Germain e Sassuolo per Gianluca. L’attaccante della nazionale italiana è da tempo nel mirino del “nuovo” PSG di Christophe Galtier, che come annunciato dal presidente Nasser Al-Khelaifi, avrà un progetto fondato non più unicamente su grandi campioni affermati ma anche su giovani in rampa di lancio. Stando a quanto riportato da “Calciomercato.com“, al momento vi è ancora distanza tra la cifra richiesta dalla dirigenza neroverde e quella proposta dai campioni di Francia, ma la sensazione forte è che da entrambe le parti vi sia la volontà di raggiungere un accordo. Negli scorsi giorni vi è stato un nuovo incontro tra le parti, a Milano, fra il direttore sportivo dei francesi Antero Henrique, la dirigenza del Sassuolo e l’agente del giocatore. Al momento la richiesta dei neroverdi non cala da quei 50 milioni di ...

