Una Vita, anticipazioni 11 luglio 2022: Ignacio chiede aiuto a... (Di domenica 10 luglio 2022) Ignacio cercherà in tutti i modi di eVitare che Alodia scopra il suo tradimento. Il giovane medico, per riuscirci, nel corso della puntata Una Vita in onda l'11 luglio 2022, chiederà aiuto a Servante raccontandogli una bugia, ma lui capirà tutto. Nel frattempo, Alodia farà rimandare il trasloco perché insoddisfatta del lavoro dell'imbianchino che non ha usato il colore scelto da lei. anticipazioni Una Vita 11 luglio 2022: Alodia insoddisfatta dei lavori a casa sua rimanda il trasloco Alodia ed Ignacio vivono da tempo a casa dei Dominguez per via dei lavori di ristrutturazione a casa loro. I lavori, a quanto pare sono ormai terminati ed i due saranno pronti a trasferirsi nella loro ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 10 luglio 2022)cercherà in tutti i modi di ere che Alodia scopra il suo tradimento. Il giovane medico, per riuscirci, nel corso della puntata Unain onda l'11ràa Servante raccontandogli una bugia, ma lui capirà tutto. Nel frattempo, Alodia farà rimandare il trasloco perché insoddisfatta del lavoro dell'imbianchino che non ha usato il colore scelto da lei.Una11: Alodia insoddisfatta dei lavori a casa sua rimanda il trasloco Alodia edvivono da tempo a casa dei Dominguez per via dei lavori di ristrutturazione a casa loro. I lavori, a quanto pare sono ormai terminati ed i due saranno pronti a trasferirsi nella loro ...

