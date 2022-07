Ultime Notizie – Covid oggi Toscana | 3 824 contagi e un morto | bollettino 10 luglio

(Di domenica 10 luglio 2022) Sono 3.824 in nuoviin, domenica 10, secondo quanto emerge dai delanticipati dal governatore Eugenio Giani. Eseguiti 17.785 test, di cui 2.558 tamponi rapidi molecolari e 15.227 test rapidi. Diminuisce il tasso complessivo di positività, che si attesta al 21,50% rispetto al 23,73% di ieri, e la percentuale dio rispetto ai tamponi di prima diagnosi: 75,5% rispetto a 80,4% di ieri. I ricoverati sono 651 (12 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (stabili). Si registra un nuovo decesso: una donna di 97 anni residente a Livorno. Gli attualmente positivi sono78.781, +3% rispetto a ieri. L’età media dei 3.824 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (10% ha meno di 20 anni, 18% ...

