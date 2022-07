Pubblicità

Corriere : Superbonus, tutte le truffe: dai conti esteri ai detenuti. Quasi 6 miliardi sottratti allo Stato - MKISKOV : RT @janavel7: 'Superbonus, tutte le truffe: dai conti esteri ai detenuti. Quasi 6 i miliardi sottratti allo Stato di cui 2 già incassati. T… - fisio_ff : RT @ottogattotto: Tutte le truffe del #Superbonus, dai conti esteri ai detenuti: quasi 6 miliardi sottratti allo Stato. Sembra che le genia… - lella_50 : RT @janavel7: 'Superbonus, tutte le truffe: dai conti esteri ai detenuti. Quasi 6 i miliardi sottratti allo Stato di cui 2 già incassati. T… - luca_viv : RT @janavel7: 'Superbonus, tutte le truffe: dai conti esteri ai detenuti. Quasi 6 i miliardi sottratti allo Stato di cui 2 già incassati. T… -

Una delle problematiche collegate al tanto discusso superbonus è purtroppo anche quello relativo alle, finalizzate all'ottenimento del denaro senza avere i requisiti richiesti. Nello specifico, secondo quanto dichiarato dal ministro dell'Economia Daniele Franco, già 6 miliardi sarebbero stati ......il prossimo sul web per arrivare ad informazioni personali da riutilizzare per altreoppure ... La potenziale vittima ovviamente preoccupata accettale indicazioni fornite ed in pratica ...ISERNIA - Prosegue a tutto campo l’opera dei Carabinieri della Compagnia di Isernia per contrastare i più disparati fenomeni delittuosi.Questione Superbonus, “fuori controllo”. Sono iniziate le indagini, in tutta Italia, per le numerose truffe che stanno colpendo l’intero Paese. Tante le persone che ricevono il bonus, dichiarando il f ...