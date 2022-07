Ricordate Milingo? Uno choc | l' ultima pista dietro all' assassinio di Shinzo Abe

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 luglio 2022)Emmanuel? Il vescovo zambiano che faceva l'esorcista e che nel 2001 finì sui media e fu sospeso a divinis per il matrimonio con una coreana celebrato secondo il rito della Chiesa dell'Unificazione del Reverendo Sun Myung Moon. «Gli hanno fatto il lavaggio del cervello», si disse. Stando ai Social giapponesi, appunto la Chiesa dell'Unificazione del Reverendo Moon sarebbe il gruppo religioso di cui il 41enne Tetsuya Yamagami si sarebbe voluto vendicare uccidendo l'ex-primo ministroAbe. Per ora, la polizia non conferma. Conferma però che c'è un gruppo religioso di mezzo, e aggiunge che l'assassino accusa il gruppo di avere fatto il lavaggio del cervello alla madre, inducendola a farle donazioni talmente cospicue che avrebbero fatto affondare il bilancio familiare. NIPPON KAIGI «Mia madre è stata attirata in ...