Per salvare il cane precipita in una scarpata di 15 metri: morto escursionista (Di domenica 10 luglio 2022) Il 36enne passeggiava con la fidanzata sulla Majella quando il loro husky è caduto all’improvviso. Anche l’animale, soccorso in gravi condizioni, è deceduto poco dopo Leggi su lastampa (Di domenica 10 luglio 2022) Il 36enne passeggiava con la fidanzata sulla Majella quando il loro husky è caduto all’improvviso. Anche l’animale, soccorso in gravi condizioni, è deceduto poco dopo

Pubblicità

LaStampa : Per salvare il cane precipita in una scarpata di 15 metri: morto escursionista - Corriere : Escursionista muore scivolando in un dirupo per salvare il cane - fattoquotidiano : In Italia la mobilitazione per salvare Assange è sempre più forte. A Livorno, Lido Lazzerini e i sopravvissuti ai c… - Lucia05149332 : RT @franzamazzotti: La spiaggia è il confine tra 2 ambienti naturali straordinari, veri e propri scrigni di biodiversità. Organizzare degli… - dick_handley : @Ale79Friul Per salvare la musica ci sarebbe voluto un loro tassativo divieto ad esibirsi. -