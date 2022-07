Mountain Bike, Coppa del Mondo 2022: Loana Lecomte si impone a Lenzerheide e vola in vetta alla classifica Elite, ottava Martina Berta (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo Leogang, anche Lenzerheide. Loana Lecomte ribalta il tutto in Coppa del Mondo di Mountain Bike, imponendosi anche sul tracciato svizzero e tornando così in vetta alla classifica: la Lecomte sale infatti a 1204 punti, superando per una sola lunghezza l’australiana Rebecca McConnell incappata in una giornata davvero negativa, chiusa solo al quattordicesimo posto. La transalpina, campionessa uscente, ha sempre fatto gara di testa imponendo il suo ritmo indiavolato senza mai voltarsi indietro. Per tre giri sono la svedese Jenny Rissveds e la svizzera Alessandra Keller a rimanerle dietro, ma nel penultimo giro la Lecomte mette il ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo Leogang, ancheribalta il tutto indeldindosi anche sul tracciato svizzero e tornando così in: lasale infatti a 1204 punti, superando per una sola lunghezza l’australiana Rebecca McConnell incappata in una giornata davvero negativa, chiusa solo al quattordicesimo posto. La transalpina, campionessa uscente, ha sempre fatto gara di testando il suo ritmo indiato senza mai voltarsi indietro. Per tre giri sono la svedese Jenny Rissveds e la svizzera Alessandra Keller a rimanerle dietro, ma nel penultimo giro lamette il ...

