MotoGP | si profila un Motomondiale 2023 senza esordienti in top class | sarebbe la prima volta dal 2010

(Di domenica 10 luglio 2022) Le caselle, progressivamente, iniziano a riempirsi: un team saluterà ilma sarà prontamente sostituito, alcuni piloti hanno già annunciato le prossime avventure in vista per ilcosì come continuano a circolare voci su altri movimenti di mercato. Per ora, però, sembrarsi un evento a dir poco sorprendente. Da quando è stata introdotta la Moto2 comee intermedia, parliamo dunque del, ogni anno laha vistoraggiungere la tope competere con i grandi (non solo anagraficamente parlando, naturalmente), in ultima istanza Remy Gardner, Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, Fabio Di Gianntonio e Darryn Binder. Al momento invece non vi sono voci circa un eventuale passaggio di categoria in ...

Pubblicità

Moto.it

... per aggiornare la diretta Segui con noi l'ottava gara della stagione della, attraverso gli ... Siuna lotta sul filo del traguardo per la vittoria del GP d'Italia Giro 17 - Podio ...Siuna situazione spinosa in casa Aprilia, da dover risolvere nel più breve tempo possibile in modo tale da restare concentrati unicamente verso l'attacco al mondiale., Bagnaia ... MotoGP 2022. Il manager di Joan Mir e il calo del budget in MotoGP: "Livelli allarmanti. Joan L'anno sabbatico non è da escludere" Le caselle, progressivamente, iniziano a riempirsi: un team saluterà il Motomondiale ma sarà prontamente sostituito, alcuni piloti hanno già annunciato le prossime avventure in vista per il 2023 così ...Joan Mir, vincitore del Mondiale MotoGP 2020 e rimasto appiedato per il 2023 dopo la decisione di Suzuki che abbandonerà la classe regina e il motomondiale al termine del 2022 (nonostante il tentativo ...