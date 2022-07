Meteo, inizio settimana stabile in Sicilia: tanto sole e clima gradevole (Di domenica 10 luglio 2022) La settimana che sta per arrivare si aprirà con il protagonista assoluto: l’Anticiclone delle Azzorre che garantirà tempo stabile, bello e soleggiato. Non accadeva da tanti periodi estivi una situazione simile. Le temperature si manterranno nella norma con valori che non supereranno i 35 gradi. Fase stabile e gradevole che durerà poco perché a metà settimana l’Anticiclone Nord-Africano inizierà a prendere piede sulla nostra Isola portando una nuova ondata di caldo, più intensa rispetto alla precedente, con valori termici che supereranno localmente i 40 gradi. Le previsioni per lunedì 11 luglio in Sicilia Come anticipato all’inizio di questa previsione, sarà una giornata caratterizzata dalla presenza dell’Anticiclone delle Azzorre che garantirà per ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 10 luglio 2022) Lache sta per arrivare si aprirà con il protagonista assoluto: l’Anticiclone delle Azzorre che garantirà tempo, bello eggiato. Non accadeva da tanti periodi estivi una situazione simile. Le temperature si manterranno nella norma con valori che non supereranno i 35 gradi. Faseche durerà poco perché a metàl’Anticiclone Nord-Africano inizierà a prendere piede sulla nostra Isola portando una nuova ondata di caldo, più intensa rispetto alla precedente, con valori termici che supereranno localmente i 40 gradi. Le previsioni per lunedì 11 luglio inCome anticipato all’di questa previsione, sarà una giornata caratterizzata dalla presenza dell’Anticiclone delle Azzorre che garantirà per ...

