Messa in tv oggi domenica 10 luglio 2022: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 10 luglio 2022) Messa in tv domenica 10 luglio 2022. È domenica, quindi l’appuntamento per i fedeli è solo uno: quello con la Messa. C’è chi potrà andare fisicamente in chiesa e chi, invece, si sta domandando come fare a seguire la celebrazione direttamente dal divano di casa. Ecco, tutti possono tirare un sospiro di sollievo perché la Messa andrà in onda in diretta tv o streaming. Ecco gli orari e i canali dove guardarla per restare aggiornati. Messa in tv 10 luglio 2022: dove vederla e a che ora Su Rai 1 dopo il programma A sua Immagine condotto da Lorena Bianchetti, andrà in onda alle 10.55 la Santa Messa dalla Chiesa di San Giuseppe in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 luglio 2022)in tv10. È, quindi l’appuntamento per i fedeli è solo uno: quello con la. C’è chi potrà andare fisicamente in chiesa e chi, invece, si sta domandando come fare a seguire la celebrazionemente dal divano di casa. Ecco, tutti possono tirare un sospiro di sollievo perché laandrà in onda intv o. Ecco glie i canali dove guardarla per restare aggiornati.in tv 10: dove vederla e a che ora Su Rai 1 dopo il programma A sua Immagine condotto da Lorena Bianchetti, andrà in onda alle 10.55 la Santadalla Chiesa di San Giuseppe in ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 11 le vittime accertate della tragedia della Marmolada dello scorso 3 luglio e per il Ris di Parma non ci sare… - CorriereCitta : #Messa in tv oggi domenica #10luglio 2022: orari, canale e diretta streaming (Video) - CobblepotThe : @AlfioKrancic Oggi, a Messa, pregherò per lui. - questoequello : RT @minutepietro1: Oggi a Scafa 3 ricoveri per malore... Uno in chiesa durante la messa e stramazzato a terra. il 118 sta'a 50 metri dalla… - TV2000it : Oggi #10luglio su #Tv2000 | Canale 28 dtt e 157 Sky ??ore 15 Coroncina alla Divina Misericordia ??ore 18 Rosario da… -